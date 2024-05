In Solidarity With Ukraine: письменники та журналісти з Південної Африки та Індії відвідали Україну

Інформаційний партнер програми – телеканал “Еспресо”

До України прибула делегація письменників та журналістів з Південної Африки та Індії: письменник і офіцер поліції Ендрю Браун, журналіст Пітер Фабріціус, письменник, лауреат Букерівської премії 2021 року Деймон Ґелґут, а також письменник та журналіст Анджан Сундарам.

“Цей візит докорінно змінив мій погляд на війну та мотивацію росіян, – каже адвокат і поліцейський-резервіст Ендрю Браун. – Тепер я маю набагато глибше розуміння того, що стоїть на кону. Я не усвідомлював, наскільки самобутньою завжди була культура України, яку українці тепер захищають від агресивної російської асиміляції”.

Екскурсоводка Юлія Бевзенко познайомила гостей зі столицею, її історією та архітектурою. Після цього делегація дізналася про громадські організації та культурні інституції, що працюють у Києві. Зокрема автори відвідали волонтерський центр "Птахи" та Музей Голодомору, а також познайомилися з командою благодійного фонду “Голоси Дітей”, громадською діячкою Татою Кеплер та правозахисницею Олександрою Матвійчук.

Також делегація разом із письменником Андрієм Курковим побувала у містах та селищах Київщини та Чернігівщини, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Вражений від побаченого у деокупованих містах, індійський журналіст Анджан Сундарам поділився емоціями:

“Один з найважчих досвідів – побачити напівзруйновану багатоповерхівку, де видно внутрішнє оздоблення, холодильники та полиці з книжками. Ми не мали б бачити інтер'єри житла людей просто з вулиці. Для мене, мабуть, одним з найбільш прихованих насильницьких наслідків війни виявилась відсутність приватності”.

Букерівський лауреат 2021 року Деймон Ґелгут зазначає, що у його пам’яті залишився підвал у Ягідному на Чернігівщині, де росіяни впродовж місяця утримували майже 400 цивільних людей. “Простір та умови утримання здалися мені справді жахливими”, – ділиться письменник.

Під час візиту у просторі PEN Ukraine Деймон Ґелгут і Анджан Сундарам долучилися до публічної розмови із Володимиром Єрмоленком. Говорили зокрема про точки перетину між Україною і "Глобальним Півднем".

Анджан Сундарам, Пітер Фабріціус, Деймон Ґелґут, Ендрю Браун

У останній день Український ПЕН знайомив іноземців з українськими журналістами. Зокрема вони побували у стінах редакції Суспільного мовлення. Пітер Фабріціус, Ендрю Браун та координаторка In Solidarity With Ukraine Анна Вовченко також у прямому ефірі на Радіо Культура розповіли про деталі візиту. Згодом делегати з ПАР та Індії поспілкувалися з воєнними кореспондентами Андрієм Дубчаком, Оленою Максименко, Михайлом Палінчаком, Стасом Козлюком та Станіславом Юрченком, на якій говорили про те, як українські журналісти документують війну. Також у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків делегатам провів екскурсію куратор фотовиставки 'Behind the Lens: Culture Under Attack' журналіст Стас Козлюк.

За словами Сундарама, ця поїздка дозволила йому зрозуміти, чому українці вбачають у цій війні екзистенційну битву.

“Про намір Росії знищити українську культуру свідчать напівзруйновані культурні установи та бібліотеки, факти викрадення мистецтва та історії. Росія не зупиниться, доки виснажиться чи не досягне своїх цілей”.

“Мене вразило, що теперішня війна є екзистенційною битвою для українців. Не ідеологічною, а внутрішньою та особистою. Так багато людей описували російську атаку як спробу знищити їх, не лише фізично, але й культурно. Люди бояться втратити внутрішнє відчуття того, як це, бути українцем”.

З поверненням додому делегати обіцяють говорити про побачене в Україні у будь-який спосіб: у приватних розмовах та на публічних форумах, у власних творах та журналістських матеріалах.

Авторка: Діана Делюрман

Фото: Артем Галкін, Анастасія Мантач.