Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство In Solidarity With Ukraine: письменники та журналісти з Південної Африки та Індії відвідали Україну

In Solidarity With Ukraine: письменники та журналісти з Південної Африки та Індії відвідали Україну

17 травня, 2024 п'ятниця
14:56
Суспільство Делегація з ПАР та Індії в Ягідному
Зміст

Український ПЕН прийняв делегацію культурних діячів з ПАР та Індії в межах програми In Solidarity With Ukraine ("Солідарні з Україною") за підтримки Міжнародного фонду "Відродження"

Інформаційний партнер програми – телеканал “Еспресо”

До України прибула делегація письменників та журналістів з Південної Африки та Індії: письменник і офіцер поліції Ендрю Браун, журналіст Пітер Фабріціус, письменник, лауреат Букерівської премії 2021 року Деймон Ґелґут, а також письменник та журналіст Анджан Сундарам.

“Цей візит докорінно змінив мій погляд на війну та мотивацію росіян, – каже адвокат і поліцейський-резервіст Ендрю Браун. – Тепер я маю набагато глибше розуміння того, що стоїть на кону. Я не усвідомлював, наскільки самобутньою завжди була культура України, яку українці тепер захищають від агресивної російської асиміляції”.

Екскурсоводка Юлія Бевзенко познайомила гостей зі столицею, її історією та архітектурою. Після цього делегація дізналася про громадські організації та культурні інституції, що працюють у Києві. Зокрема автори відвідали волонтерський центр "Птахи" та Музей Голодомору, а також познайомилися з командою благодійного фонду “Голоси Дітей”, громадською діячкою Татою Кеплер та правозахисницею Олександрою Матвійчук.  

Також делегація разом із письменником Андрієм Курковим побувала у містах та селищах Київщини та Чернігівщини, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Вражений від побаченого у деокупованих містах, індійський журналіст Анджан Сундарам поділився емоціями:

“Один з найважчих досвідів – побачити напівзруйновану багатоповерхівку, де видно внутрішнє оздоблення, холодильники та полиці з книжками. Ми не мали б бачити інтер'єри житла людей просто з вулиці. Для мене, мабуть, одним з найбільш прихованих насильницьких наслідків війни виявилась відсутність приватності”.

Букерівський лауреат 2021 року Деймон Ґелгут зазначає, що у його пам’яті залишився підвал у Ягідному на Чернігівщині, де росіяни впродовж місяця утримували майже 400 цивільних людей. “Простір та умови утримання здалися мені справді жахливими”, – ділиться письменник.

Під час візиту у просторі PEN Ukraine Деймон Ґелгут і Анджан Сундарам долучилися до публічної розмови із Володимиром Єрмоленком. Говорили зокрема про точки перетину між Україною і "Глобальним Півднем". 

Делегація з ПАР та Індії в Україні

Анджан Сундарам, Пітер Фабріціус, Деймон Ґелґут, Ендрю Браун


У останній день Український ПЕН знайомив іноземців з українськими журналістами. Зокрема вони побували у стінах редакції Суспільного мовлення. Пітер Фабріціус, Ендрю Браун та координаторка In Solidarity With Ukraine Анна Вовченко також у прямому ефірі на Радіо Культура розповіли про деталі візиту.

Згодом делегати з ПАР та Індії поспілкувалися з воєнними кореспондентами Андрієм Дубчаком, Оленою Максименко, Михайлом Палінчаком, Стасом Козлюком та Станіславом Юрченком, на якій говорили про те, як українські журналісти документують війну. Також у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків делегатам провів екскурсію куратор фотовиставки 'Behind the Lens: Culture Under Attack' журналіст Стас Козлюк. 

За словами Сундарама, ця поїздка дозволила йому зрозуміти, чому українці вбачають у цій війні екзистенційну битву. 

“Про намір Росії знищити українську культуру свідчать напівзруйновані культурні установи та бібліотеки, факти викрадення мистецтва та історії. Росія не зупиниться, доки виснажиться чи не досягне своїх цілей”. 

“Мене вразило, що теперішня війна є екзистенційною битвою для українців. Не ідеологічною, а внутрішньою та особистою. Так багато людей описували російську атаку як спробу знищити їх, не лише фізично, але й культурно. Люди бояться втратити внутрішнє відчуття того, як це, бути українцем”. 

З поверненням додому делегати обіцяють говорити про побачене в Україні у будь-який спосіб: у приватних розмовах та на публічних форумах, у власних творах та журналістських матеріалах. 

Авторка: Діана Делюрман

Фото: Артем Галкін, Анастасія Мантач.

Теги:
Індія
Війна з Росією
Читайте також:
Еден Голан
15 травня, 2024 середа
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Ізраїлю
Володимир Путін
15 травня, 2024 середа
Путін заявив про "готовність до діалогу". В Україні відреагували
Франція
16 травня, 2024 четвер
Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.33
    Купівля 39.33
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 42.6
    Продаж 43.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
14:52
У новому фільмі "Шалений Макс" 15-хвилинну сцену знімали 78 днів
14:50
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку
14:25
Інтерв’ю
Володимир Путін та Андрій Бєлоусов в 2016 році.
Кінець епохи Шойгу. Чому Андрія Бєлоусова призначили очільником Міноборони РФ? 
14:21
прапор Росії
Україна націоналізувала два літаки російської компанії "Ростех"
14:01
OPINION
Митрополит Епіфаній
Коли нас занурюють у темряву, ми запалюємо свічку
13:59
тюрма
"Відсутність бажання йти воювати": у Мін'юсті розповіли, що може завадити мобілізації ув'язнених
13:32
путін
Путін заявив, що у Росії зараз нібито немає планів захопити Харків
13:31
Ексклюзив
світло
Потрібно готуватись жити з відключеннями світла й влітку, - генеральний директор Yasno Коваленко
13:28
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів, - американський експерт
13:27
Литва прапор
Боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
13:09
Оновлено
Вогонь, пожежа
Дрони ГУР та СБУ вночі атакували важливі цілі у Криму, Новоросійську та Краснодарському краї
12:59
Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
У Міноборони відповіли, чи запрацює Е-кабінет для військовозобов'язаних 18 травня
12:57
Ексклюзив
Журналістка телеканалу "Еспресо" розповіла, що з'явиться на місці знесеного "храму-МАФу" в центрі Києва
12:47
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС
12:46
Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник Держсекретаря США
12:38
Рада Європи
Рада Європи ухвалила першу конвенцію про захист прав людини і демократії в умовах розвитку ШІ
12:31
ЗСУ
Вперше за два роки війни: Зеленський заявив, що Україна подолала дефіцит артилерійських снарядів
12:26
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Британська розвідка спрогнозувала, як зміниться хід війни після відставки Шойгу
12:13
До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
12:04
РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, - Сирський про наступ ворога на Харківщині
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Наївність виборців приводить до влади некомпетентних
11:59
Wellboy та BRYKULETS
Wellboy та BRYKULETS випустили спільну пісню "Перший крок"
11:56
Ексклюзив
Полковник ЗСУ розповів, з якою метою Путін відкрив Харківський фронт
11:48
Кадр з фільму "Насіння священного інжиру"
Напередодні показу в Каннах зʼявилися деталі сюжету фільму режисера Расулофа, за який в Ірані його засудили до 8 років
11:45
Снайпер ЗСУ
Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій, - Генштаб
11:24
Twitter
Twitter офіційно змінив домен на x.com
11:11
Огляд
міжнародний огляд
Чому росіяни так легко просунулися на Харківщині й чи очікувати відправки інструкторів НАТО в Україну. Акценти світових ЗМІ 17 травня
11:00
Електроенергія
Значний дефіцит, у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі станом на 17 травня
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Два літаки МіГ-31, Су-27 і МіГ-29: Згурець розповів про уражені в Бельбеку об'єкти РФ
10:46
Володимир Зеленський
"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, аби Росія не програла", - Зеленський про позицію союзників щодо війни
10:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:40
Діана Оліфірова
Українська операторка Діана Оліфірова зняла два епізоди нового сезону "Бріджертонів" для Netflix
10:29
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, на скільки РФ просунулася на Харківщині
10:19
Передавав РФ координати ППО Харкова: СБУ затримала жителя області
10:09
електроенергія
Увечері можуть бути відключення: у ДТЕК розповіли, які регіони залишаться без світла
10:08
OPINION
Валерій Пекар
Будьмо суб'єктом, а не об'єктом
10:06
Залізниця
На Одещині працівниця залізниці знешкодила підпал, ймовірно, запобігши диверсії
09:56
Роберт Фіцо
"Між життям і смертю": Орбан про стан Фіцо
09:54
на фото: Олександр Положинський
"За себе не соромно": екслідер "Тартака" Положинський відзначив 2 роки в ЗСУ
09:50
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV