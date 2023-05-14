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Якщо буде другий тур виборів президента Туреччини, люди будуть дивитися на результати голосування в парламент, - політолог з Анкари

14 травня, 2023 неділя
16:39
Світ Туреччина

Якщо буде другий тур виборів президента в Туреччині, то буде важливим визначальним фактором парламентська арифметика і кого підтримає кандидат з третім результатом

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог та експерт Центру політичних досліджень (Анкара) Орхан Гафарлі.

"Не можна сказати, що проурядова коаліція дуже ослабла. Опитування показують, що вони не будуть меншістю в парламенті. Якщо у них буде 42-43% і опозиція прийде до влади, то як опозиція буде керувати, схвалювати зміни у законодавство, починати реформи з таким великим блоком в опозиції. Якщо на виборах президента буде другий тур, то напевно, його результати буде визначати арифметика у парламенті - народ буде на це дивитися", - сказав він.

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Політолог сказав, що на муніципальних виборах люди проголосували за мера-опозиціонера, а в муніципальному парламенті більшість проурядова.

"Муніципалітетам було важко ухвалювати якісь рішення. Це створило проблему і народ побачив, що опозиція та уряд не можуть разом працювати. Якщо буде другий тур виборів президента, то буде важливим визначальним фактором парламентська арифметика і кого підтримає кандидат з третім результатом", - підсумував Гафарлі.

вибори президента
Туреччина
Реджеп Ердоган
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