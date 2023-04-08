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OPINION

Якщо євреї – люди Книги, то для нас такими Книгами були прабабусі

Андрій Бондар
8 квітня, 2023 субота
20:02
Погляд Андрій Бондар

Вони тримали нам небо, як сьогодні ЗСУ. Думаю, там, на небесах, вони далі підтримують нас і дають нам сили

Потрапити в "Сільпо" акурат між двома тривогами й успішно все купити – done. Це вже така збудована на інтуїції еквілібристика, одвічне уміння підлаштовуватися під ситуацію. Гомо постсовєтікус у плані здатності до виживання стоїть на плечах велетнів, для яких воно було головною професією.

Якщо оцінити життєписи всіх моїх родичів, які померли своєю смертю – ближчих і дальших – з точки зору вміння виживати у скруті й повному пеклі (Перша світова, жовтневий переворот, Перші Національно-визвольні змагання, Голодомор, сталінські репресії, німецька окупація, знову голод, знову сталінські репресії), то сухим залишком їхнього життя буде всього лише виживання, тобто продовження роду.

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Я пишу "всього лише" з певною іронією. Бо це складна і софістикована наука, в якій було місце всьому – і героїзму, і гнилим компромісам з реальністю, і ескапізму, і тихому саботажу, і поміркованому дисидентству, і вічній дулі в кишені, і ресентименту, і дволикості, і постійній самоцензурі, і страху, страху, страху...

Озираючись на історію моєї родини у XX столітті, я дедалі більше переконуюся в тому, що саме ці жінки зубами нас винесли, як цуценят з вогню. Жіноча порода старого гарту, довгожительки, старі сеньйори, навколо яких будувалося життя і яких цілком поглинула одна проста функція – продовжити рід. Саме вони є істинними джерелами нашої сьогоднішньої сили і нашого опору.

Озираючись на історію моєї родини у XX столітті, я дедалі більше переконуюся в тому, що саме ці жінки зубами нас винесли, як цуценят з вогню. Жіноча порода старого гарту, довгожительки, старі сеньйори, навколо яких будувалося життя і яких цілком поглинула одна проста функція – продовжити рід. Саме вони є істинними джерелами нашої сьогоднішньої сили і нашого опору

І от найбільшим дивом у житті я вважаю те, що мені пощастило застати людей, народжених ще в ХІХ столітті. Людей, які пам'ятали інше, несовєтське життя – царське або цісарське. Море крові 1914–1953 років розірвало зв'язок з історією, але ці люди до 1980-х років пронесли печать інакшости, свою стару породу, яка допомогла їм вижити в найзапеклішому пеклі світової історії. І це було надважливо для нас усіх – вони пам'ятали яку-не-яку альтернативу, можливість іншого, несовєтського життя.

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Образами мого роду є мої дві прабабусі, яких я пам'ятаю дуже добре. Обидві звідти. Прадідусів не пам'ятаю, бо ніхто з них не дожив до мого народження. А от дві (з чотирьох) прабабусі – Текля і Юзефа – завжди були інстанціями, на яких трималася сила роду. До них апелювали навіть після смерті, як до ікон, бо вони в якомусь сенсі були святими ще за життя. Завдяки їм я тут. І всі мої родичі в других і третіх, які нині живуть, теж завдяки їм вижили та народили дітей.

Образами мого роду є мої дві прабабусі, яких я пам'ятаю дуже добре. Обидві звідти. Прадідусів не пам'ятаю, бо ніхто з них не дожив до мого народження. А от дві (з чотирьох) прабабусі – Текля і Юзефа – завжди були інстанціями, на яких трималася сила роду

Це ті, що народилися в родинах, де з 10-12 дітей виживали 3-4.

Це ті, що на власні очі бачили загибель (точніше, вбивство) українського села, добряче потрощеного війнами ХІХ століття і знесиленого панщиною, але все ж таки живого.

Це ті, що ховали у братських могилах своїх родичів і сусідів у Голод, а потім решту життя сором'язливо відводили очі від тих могил, бо добре знали, що це насправді вони там мали лежати. До могил, до речі, неоплаканих і в наступних поколіннях майже забутих. Вони жили з почуттям провини, бо вижили, бо їх теж не мало бути.

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Це ті, що залишилися сам на сам з совєтським колгоспом і тавром "дружини ворога народу".

Це ті, що навіть німецьку окупацію згадували як кількарічне полегшення (!) в безнастанному совєтському терорі.

Це ті, що не мали паспортів до середини сімдесятих і не мали права навіть поселитися в совєтському готелі столиці УРСР.

Це ті, що берегли родинні реліквії – фото родини за кілька років до вбивства єдиного годувальника, єдине фото чоловіка, єдиний лист від чоловіка – і були ходячими резервуарами пам'яті.

Якщо євреї – люди Книги, то для нас такими Книгами були прабабусі. Вони тримали нам небо, як сьогодні ЗСУ. Думаю, там, на небесах, вони далі підтримують нас і дають нам сили. Важливо це пам'ятати. Текля і Юзефа. Я пам'ятаю.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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