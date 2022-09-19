Про це Герман Галущенко написав на своїй facebook-сторінці, коментуючи ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС, здійснений уночі проти 19 вересня.

"Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи", – написав Галущенко.

Він додав, що Україна бачить стійкість Європи у протидії енергетичній агресії Росії. Проте необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні, на переконання міністра, вимагає подвійних зусиль.

"Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", – додав Герман Галущенко.

Уночі проти 19 вересня російські війська обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів

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