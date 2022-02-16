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Війна з Росією
Головна війна з Росією Якщо НАТО не впише в 10-річну стратегію перспективу членства для України, ми вважатимемо, що це юридичні гарантії, які вимагає РФ, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Якщо НАТО не впише в 10-річну стратегію перспективу членства для України, ми вважатимемо, що це юридичні гарантії, які вимагає РФ, - віцепрем'єрка Стефанішина

16 лютого, 2022 середа
21:32
війна з Росією Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не піде на жодні поступки у питанні шляху до НАТО

Про це вона сказала під час телемарафону до Дня єднання, передає Еспресо.TV.

"Якщо якісь поступки щодо членства в НАТО можуть мати місце, то це точно не ті поступки, на які готова і буде обговрювати Україна. Ми працюємо з багатьма столицями, зокрема з Францією, вибудовуючи двосторонні стосунки з тим, щоб Україна стала другом, зрозумілим бізнес-партнером, економічним партнером і зрозумілою країною, адже в багатьох країнах НАТО Україну до цього часу розуміли як країну, в якій іде війна і яка колись була частиною СРСР", - зазначила віцепрем'єрка.

Вона додала, що задача - презентувати Україну новою, великою, заможною і сильною державою.

"Я хочу сказати, що на фоні цих великих кризових процесів, які відбуваються зараз, ми вже побачили, як радикально може змінюватися деяких країн. Буквально кілька тижнів тому в Україні перебував прем'єр-міністр Нідерландів пан Рютте, він не був тут жодного разу. Саме Нідерланди намагались заблокувати підписання Угоди про асоціацію з ЄС, завдяки цій країні у нас країна ратифікована із застереженнями, що Україна не має через цю угоду приєднатися до ЄС. Навіть в рамках співробітництва з НАТО ця країна деколи блокувала навіть невійськові питання взаємодії. Але відбувається візит в Україну і Нідерланди вперше приймають рішення про надання військової допомоги Україні. Це безпрецендентне рішення для цієї країни", - сказала Стефанішина.

За її словами, "це вже зміна, яка продиктована нашою роботою".

"На жаль, для України жодні рішення не приймаються швидко, тому що вони потребують консенсусу 30 країн Альянсу. Сьогодні ми бачимо, що навіть позиція Франції, яка була скептичне весь період з 2008 року, змінюється і лідерство президента Макрона змінюється. Коли ми говоримо про дипломатію - ми говоримо, що не лише українські дипломати є на цьому фронті, сьогодні кожен політик працює з великою мережею своїх колег за кордоном. Сьогодні підтримка і такий великий марафон єдності підтримується багатьма лідерами, парламентами, міністрами і колишніми та чинними президентами через особисті сприйняття та прихильність до України. Цей поступ дійсно є", - додала віцепрем'єрка.

Вона розповіла про очікування від майбутнього саміту НАТО.

"Готуючись до мадридського саміту НАТО, який відбудеться уже в червні, Україна  поставила дуже просту умову країнам НАТО. Ми розуміємо, що членом НАТО ми в цей день не станемо, але затверджуючи стратегію Альянсу на наступні 10 років, ми хочемо бачити там перспективу членства і якщо такого жорсткого вордінгу там не буде - це на нашу думку і будуть ті юридичні гарантії, які вимагає Росія. Наша позиція однозначна, вона тверда і вона змушує партнерів бути більш гнучкими та жорсткими в діалогах з Росією, тому що є розуміння, що Україна не піде на жодні поступки",  - підсумувала Стефанішина.

 

НАТО
Ольга Стефанішина
вступ до НАТО
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