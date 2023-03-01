Головною подією минулого тижня став несподіваний візит Джо Байдена до Києва. Якою ж була справжня мета візиту президента США в Україну? І який сигнал Байден послав Путіну?

Це символічний візит. Він демонструє, що після року повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь цивілізований світ стоїть пліч-о-пліч з Україною, що немає втоми від війни, є бажання допомагати і підтримувати Україну і наших військових економічно, навіть попри те, що Росія готова до затяжної війни. Західні політики продовжують вважати, що потрібно підтримувати Україну, і це - досить хороший сигнал.

Під час візиту Байдена в Україну була оголошена повітряна тривога. Чому над Києвом не пролетів жоден "шахед"? Москва почула попередження Вашингтона?

Не думаю, що вони бояться того, про що попереджали американці під час візиту Байдена. Хоча, було б дивно думати, що Росія завдасть удару по Києву в цей час.

Після візиту в Україну Байден мав багато зустрічей у Польщі з союзниками. Як зміниться підтримка України з боку союзників після переговорів з Байденом?

Я думаю, що підтримка буде продовжуватися так само, як і зараз. За необхідності вона буде посилена. Зустріч Байдена з союзниками на східному фланзі демонструє бажання США посилювати його у майбутньому.

Минулого тижня відбувся ще один важливий візит, який ми не можемо проігнорувати. Москву відвідав Ван І, директор канцелярії Центральної комісії у закордонних справах при міністрі Комуністичної партії Китаю. Після погіршення відносин зі Сполученими Штатами Китай помітно зблизився з Росією. Що це означає для України?

Я думаю, що Китай був дуже близький з Росією ще до повномасштабного вторгнення. Це два тоталітарні режими, які зацікавлені в ослабленні Заходу. Вони думають, що Захід може втрутитися в те, що вони вважають сферами впливу. Якщо вони хочуть вирішувати питання силою, то, очевидно, Китай розглядає Росію як інструмент для ослаблення Заходу і своєрідну ядерну "парасольку", бо саме цього Китаю не вистачає, щоб бути рівним зі Сполученими Штатами.

Зараз Китай хоче взяти на себе роль своєрідного миротворця, ініціювати переговори про умови припинення війни. Але чи можемо ми розраховувати на цю об'єктивність?

Це не має жодного значення. Китайська "формула миру" - це російський наратив. Цей план створюється для того, щоб врешті-решт Китай міг сказати: "Бачите, ми запропонували формулу миру, але, схоже, її проігнорували". Таким чином вони хотіли б підкреслити, хто за мир, а хто за війну, і це дозволить Китаю продовжувати подальшу співпрацю з Росією.

Беручи до уваги те, що ви щойно сказали, чи є головною метою Китаю перемога Росії, а не України?

Безумовно. Якщо Росія виграє війну, це продемонструє слабкість Заходу, і Китай наважиться вирішити тайванське питання силою. Для Китаю дуже важливо позбутися України з карти світу. Однак, звичайно, Китай не хотів би знищити Україну за допомогою ядерної зброї. Вони не хочуть мати такого прецеденту.

Якщо я не помиляюся, видання Politico повідомило, що американська розвідка все ще не наважується оприлюднити свої докази того, що Китай розглядає можливість підтримки та надання певної військової допомоги Росії. Якщо це станеться, чи можуть американські чиновники якось вплинути на це?

Так, вони можуть накласти певні санкції. Це буде гірше для Китаю, але ви знаєте, що авторитарні країни ніколи не розуміють логіки демократій. І, звичайно, зараз вони зосереджені на тому, щоб утримати владу якомога довше, а це означає, що здатність демократій впливати на автократії дорівнює нулю. Демократії можуть фактично знищити авторитарні держави через економічні впливи, і тому ми розуміємо, що знищення китайської економіки можливе, але воно буде супроводжуватися серйозною економічною кризою на Заході, тому що рано чи пізно це повинно статися.