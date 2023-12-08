Якщо США не допомагатимуть Україні, Путін почне війну з НАТО. Акценти світових ЗМІ 8 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 грудня.

Підтримка США України зависла на волосині

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Міжнародні ЗМІ далі активно обговорюють проблеми з консенсусом між сенаторами США та адміністрацією Байдена. Зокрема, The New York Times написали, що президент США прорахувався, коли прив’язав допомогу Україні до безпеки кордону своєї країни, бо це дало зворотний ефект, ніж той, що він сподівався.

"Коли минулого місяця президент Байден надіслав до Конгресу свій запит про допомогу Україні та Ізраїлю, він включив прохання про додаткові кошти для допомоги з безпекою на кордоні з Мексикою, це мало допомогти залучити підтримку у республіканців. Та вийшло все навпаки", - констатують американські журналісти.

Поставивши це питання на стіл, Байден зіткнувся з вимогами правих кіл щодо масштабних змін у прикордонній політиці, залишивши його власну партію розділеною щодо цієї теми, яку багато демократів вважають політично вразливою, таким чином ще більше ускладнивши перспективи головних пріоритетів зовнішньої політики.

У середу президент заявив, що він відкритий для подальших переговорів з республіканцями в Сенаті після того, як вони заблокували його законопроект про надзвичайні витрати.

Байден тепер стоїть перед важким вибором щодо того, наскільки активно брати участь у переговорах щодо питання, яке десятиліттями заважало досягнути двопартійного компромісу. Йому доведеться вирішити, як далеко йому зайти, щоб піддатися вимогам консерваторів.

"Президент Сполучених Штатів повинен бути залучений до цього", - сказав сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни. "Усі, хто стоїть за мною, проголосують за допомогу Україні, якщо ми зможемо зробити правильною ситуацію на кордоні".

Білий дім має обмежений час для досягнення компромісу з Конгресом, члени якого збираються піти на перерву наступного тижня. Сенатор Крістофер С. Мерфі, демократ від Коннектикуту, сказав журналістам, що він готовий продовжувати переговори протягом вихідних.

Однак у четвер республіканці в Сенаті не виявили жодних ознак відступу.

Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена сказали обом сторонам переговорів, що Білий дім готовий піти на постуки. Але республіканці кажуть, що цього недостатньо. Вони хочуть, щоб Сполучені Штати запровадили політику, яка позбавила б більшості мігрантів права на отримання притулку та вимагала від них чекати в Мексиці, а не в США, поки їхню справу не розглянуть.

Тому, як кажуть у The New York Times, дана ситуація залишила серце зовнішньої політики Байдена — підтримку України у війні — завислою на волосині.

У CNN проаналізували, як ця тупикова ситуація щодо допомоги Україні може мати критичні глобальні наслідки. Загальний висновок такий, що "паралізуюча політична відчуженість Америки незабаром може змінити світ на гірше".

Майже через два роки війни в Україні "рятувальний круг" США зі зброєю та боєприпасами вперше опинився під реальною загрозою. Таким чином, припущення, яке лежить в основі спроб президента Росії Володимира Путіна стерти Україну з карти світу, – що США втратять інтерес до війни – майже підтверджується. Це може спричинити серйозні наслідки, які похитнуть фундамент світового лідерства США, відштовхнуть союзників і підбадьорять ворогів Америки.

У контрольованій Республіканською партією Палаті представників жорсткі республіканці, віддані філософії "Америка перш за все" екс-президента Дональда Трампа, хочуть залишити Україну напризволяще. Тим часом більша група республіканців в обох палатах Конгресу використовує новий запит президента Джо Байдена на 60 мільярдів доларів, щоб спробувати змусити США піти на великі поступки в імміграційній політиці.

Конфлікт щодо допомоги Україні є таким критичним, тому що американське озброєння було важливим для успіху Києва у відбитті жорстокого вторгнення Путіна. Виживання країни може залежати від допомоги США.

"Якщо Сполучені Штати дозволять розгромити країну в результаті незаконного вторгнення, це порушить серйозні питання щодо довіри до оборонних і стратегічних угод, які лежать в основі всього західного світу. Такий результат підвищить ймовірність того, що Путін не зупиниться на Україні і зможе придивитися до інших держав, які колись були ва орбіті колишнього Радянського Союзу, таких як Латвія, Литва чи Естонія. Оскільки ця трійка є членом НАТО, російське вторгнення призведе США до прямої війни з Росією, яка має ядерну зброю, і загрожує Третьою світовою війною", - констатують у CNN.

Крім того, відмова від України надіслала б повідомлення таким авторитарним діячам, як Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін, що дрібніших супротивників можна безкарно розгромити і що є нагорода за геополітичний гангстеризм.

Але як відзначають американські журналісти, прихильники надання додаткової допомоги Україні на мільярди доларів також зобов’язані пояснити – більш ефективно, ніж це вдавалося адміністрації досі – чому це в інтересах кожного американця? Це особливо актуально, оскільки багато виборців борються з високими цінами на продукти та процентними ставками, відчувають, що їхня власна країна рухається в неправильному напрямку, і дивуються, чому війна на краю Європи — це їхня справа.

"Суперечка щодо фінансування України є симптомом глибокої філософської суперечки щодо ролі Америки у світі, яка вже є центром можливого реваншу між Байденом і Трампом у 2024 році", - відзначають у CNN.

Як ФСБ і хакери впливають на світову політику завдяки інтернету

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У The Guardian написали про те, як російські хакери перешкоджають розслідуванням європейців, щодо військових злочинів Кремля в Україні.

Російська хакерська група Star Blizzard, звинувачена у втручанні в політику Великобританії, є частиною підрозділу ФСБ, який намагався розпалити скандал через Brexit і перешкоджати європейським неурядовим організаціям, які розслідують військові злочини в Україні. Вона також викрала витік торгових документів Великобританії та США, опублікованих перед загальними виборами у Великій Британії в 2019 році.

Кібервійна Росії проти Заходу, яка прискорилася після анексії Криму в 2014 році, ведеться групою елітних підрозділів російської зовнішньої та військової розвідки, а також передовою групою під назвою "Turla", що пов’язаною з "16-м центром" російської розвідки.

Але менш відомий Центр інформаційної безпеки, або "Центр 18" ФСБ, виділявся своєю готовністю виливати зламані дані в політичних цілях, кажуть аналітики, і своїм тривалим використанням проксі-серверів для боротьби з політичними цілями Кремля.

"16-й технічно складніший", — сказав Андрій Солдатов, журналіст-розслідувач і експерт з російських спецслужб. Він порівняв цю елітну групу з GCHQ Великобританії, назвавши її "по суті технологічним агентством". Натомість, "18-й" був добре відомий своїми фішинговими кампаніями та кампаніями зі злому та витоку інформації.

Раніше США звинуватили "Центр 18" у найманні кіберзлочинців для здійснення політичних атак. У кримінальному обвинувальному акті США 2017 року Дмитра Докучаєва, офіцера ФСБ, звинуватили у сприянні масовому злому щонайменше 500 мільйонів облікових записів Yahoo, і, як стверджували прокурори, він "захищав, керував, сприяв і платив злочинним хакерам за інформації через комп’ютерні вторгнення в США та інших країнах". Росія заперечує причетність до злому співробітників ФСБ, зокрема Докучаєва.

Останніми цілями "Центру 18" були вчені з лабораторій ядерних досліджень у США, оскільки російські хакерські групи стали агресивнішими після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Але характерною рисою діяльності угруповання залишається крадіжка та оприлюднення конфіденційних документів і листування, які мають на меті посіяти політичний скандал.