Якщо у Зеленського будуть маніпулювати справою "вагнерівців", депутати від опозиції вийдуть зі складу ТСК – заява "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини"

Про це на брифінгу заявили народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв, "Голос" Роман Костенко та "Батьківщина" Сергій Євтушок, передає "Європейська Солідарність".

"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", – зауважив Ар’єв.

Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.

"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", – розповів Ар’єв.

Він додав, що наразі ці домовленості можуть бути зірваними.



"І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців". Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", – повідомив представник "Європейської Солідарності".

Роман Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцям".



"Повинні бути внесені зміни до Постанови про стоврення цієї комісії, і там повинно бути прописано, що першим буде розглядатися саме питання "вагнерівців", – говорить Костенко.

Ар’єв заявив, що інакше вони розглядають питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються.

"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі і знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов’язково і вона буде оприлюднена", – зазначив депутат.