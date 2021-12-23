Якщо Україна мріє про членство в ЄС, не варто повертати часи Януковича, - Європарламент зробив жорстку заяву щодо справи проти Порошенка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Ми наполегливо застерігаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяків щодо повернення до відомих з минулого практик вибіркового правосуддя та політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції та, зокрема, перебуває, у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, яка має призвести до безперечного застосування верховенства права без будь-яких сумнівів щодо політичного впливу", - йдеться в заяві.



Вони очікують незалежність і неупередженість судової влади, а також справедливість і прозорість судових процедур.



"Ми очікуємо, що правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму". Ми очікуємо на належний процес і незалежність, неупередженість судової влади, справедливість і прозорість судових процедур", - пишуть євродепутати.





Вони зазначають, що будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя.



"Ми закликаємо українську владу до реалізації європейського вибору України та невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи", - ідеться в документі.



У Європарламенті наголошують: в часи великих та екзистенційних загроз всі українці мають об’єднатися в умовах нагромадження російських Збройних сил на українських державних кордонах та агресивних заяв російського керівництва проти України.



"Ми продовжуємо твердо стояти на підтримку України та її народу на засадах солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад", - пишуть європарламентарі.



Звернення спрямоване генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій, міністру юстиції України Денису Малюсьці, голові Офісу президента України Андрію Єрмаку, голові Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе, співголові Комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Вадиму Галайчуку.

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