Якщо Україна не стане членом в НАТО найближчим часом, вона може уже почати поводитися як учасниця Альянсу, - дипломат Брайза
Не пропонувати План дій щодо членства в НАТО Україні та Грузії у 2008 році - це була одна з найбільших стратегічних помилок, які Альянс коли-небудь робив
Про це сказав американський дипломат Метью Брайза заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Коли НАТО прийняло жахливе рішення, значною мірою завдяки тодішньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, не пропонувати План дій щодо членства Україні та Грузії - це була одна з найбільших стратегічних помилок, які НАТО коли-небудь робило. Тому що, якби євроатлантичний шлях України, якби її членство в НАТО наближалося через відповідний план дій щодо членства, я не думаю, що Путін коли-небудь би наважився на вторгнення в Грузію, а також він би не сунувся в Україну в 2014 році", зазначив він.
На його думку, дипломати і політичні лідери можуть підійти креативно до пошуку рішення, використовуючи конструктивну двозначність, яка полягала б у тому, що Україна поки що зберігає нейтралітет, але своє прагнення вона зберігає на майбутнє.
"Я маю на увазі, що угода, яку розглядали, і яка була попередньо сприйнята Україною в березні цього року, полягала в тому, що Україна оголосить про свій нейтралітет, не вказано скільки він триватиме, а статус Криму і Донбасу буде визначено чи обговорено через 15 років; Росія виведе всі свої війська, які прийшли після 24 лютого. Я знаю, що і для президента Зеленського, і для українського народу така угода уже втратила свою актуальність, тож про подібне ще треба домовлятися Але з точки зору гарантій безпеки, окрім короткострокового членства в НАТО, можна бути ще більш креативним в цьому питанні", - додав Брайза.
Він навів приклад особливого посиленого партнерства з Фінляндією та Швецією.
"У нас з ними було дуже особливе партнерство у сфері безпеки. І Швеція, навіть, заявила кілька років тому, хоча тоді не мала бажання вступати до НАТО, але, по суті, вони зробили свій власний еквівалент солідарності зі статтею 5, в якій говориться, що напад на будь-якого члена НАТО буде розглядатися як напад на Швецію. Тож Україна може вдатися до подібного, зробити такі заяви, і навіть якщо Україна ще не отримає членство в НАТО найближчим часом, вона може уже почати поводитися як країна-учасниця", - підсумував Брайза.
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