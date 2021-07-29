"Якщо я виживу, то моя дорога тільки до України": українка-політв'язень просить допомоги у Зеленського

Про це йдеться у листі, який Сенцов опублікував у своєму Facebook.



"Я - Довгопола Галина Павлівна, р.н.1955, 27 березня. Корінна жителька Криму в 4-му поколінні. Я - громадянка України, це доведено навіть усіма судами Росії в їхніх постановах за моєю "справою", - йдеться у листі.



Вона просить нагадати Зеленському, щоб той включив питання обміну полоненими на "нормандському форматі".

"Якщо я виживу (все ж вік), то моя дорога тільки до України. Я не хочу в Крим. Не можу більше бачити, як він гниє зараз. Дорогі наші, скоро "Нормандський формат", нагадайте З.В. (президенту Володимиру Зеленському - ред.), щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються. Від себе обіцяю активну роботу на благо України".

Вона додала, що в російському "Лефортово" чула, як люди "шанобливо відгукуються про українських морячків".

Довгопола повідомила, що її тримали в повній ізоляції - консула до неї не допустили, хоча вона просила "просто хвилинного побачення без єдиного слова".





