"Якщо я виживу, то моя дорога тільки до України": українка-політв'язень просить допомоги у Зеленського
66-річна політв'язень Галина Довгопола написала з російської в'язниці лист Олегу Сенцову, в якому просить допомоги в президента Володимира Зеленського
Про це йдеться у листі, який Сенцов опублікував у своєму Facebook.
"Я - Довгопола Галина Павлівна, р.н.1955, 27 березня. Корінна жителька Криму в 4-му поколінні. Я - громадянка України, це доведено навіть усіма судами Росії в їхніх постановах за моєю "справою", - йдеться у листі.
Вона просить нагадати Зеленському, щоб той включив питання обміну полоненими на "нормандському форматі".
"Якщо я виживу (все ж вік), то моя дорога тільки до України. Я не хочу в Крим. Не можу більше бачити, як він гниє зараз. Дорогі наші, скоро "Нормандський формат", нагадайте З.В. (президенту Володимиру Зеленському - ред.), щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються. Від себе обіцяю активну роботу на благо України".
Вона додала, що в російському "Лефортово" чула, як люди "шанобливо відгукуються про українських морячків".
Довгопола повідомила, що її тримали в повній ізоляції - консула до неї не допустили, хоча вона просила "просто хвилинного побачення без єдиного слова".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе