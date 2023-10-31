Японія запровадила санкції проти ключових членів ХАМАСу
У вівторок, 31 жовтня, Японія оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти членів палестинського угруповання ХАМАС і пов’язаних із ним компаній
Про це пише Kyodo.
Зазначається, що ці заходи є першими, запровадженими Японією після того, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши широкомасштабний конфлікт між єврейською державою та ісламістським угрупованням.
Під санкції потрапили дев’ять осіб та їх компанії, які допомагали фінансувати ХАМАС. Згідно з даними міністерства, серед них є палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, причому один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.
Активи цих фізичних і юридичних осіб будуть заморожені на території Японії, а користуватися ними власникам буде заборонено.
За словами офіційного представника МЗС, Японія звинувачує тих, хто підпав під заморозку активів, у причетності до фінансування ХАМАСу.
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій "з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму".
- 27 жовтня США запровадили другий раунд санкцій проти посадовців ХАМАС та їх фінансових мереж у зв'язку з нападами на Ізраїль. Під санкції потрапили 4 юридичних і 8 фізичних осіб, включно з посадовцями з Корпусу вартових Ісламської революції.
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