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Смачно, корисно, швидко. Готуємо яйце пашот
Яйце пашот - традиційний французький сніданок. Пропонуємо лейкий рецепт приготування цієї страви
Інгредієнти для приготування яйця пашот:
Для яєць:
- яйця - 2 шт.
- вода - 1 л
- оцет (9%) - 1 стол. л.
- перець чорний мелений - за смаком
- сіль - за смаком
Для подачі:
- хліб (2 шматочки) - 50 г
- салат-латук - 40 г
Покрокове приготування яйця пашот:
- в каструльку наливаємо воду
- доводимо до кипіння
- у воду, що слабо кипить, вливаємо 1 столову ложку оцту
- сіль у воду не додаємо
- кожне яйце варимо окремо
- яйце розбиваємо в окрему миску
- підносимо мисочку з яйцем, якомога ближче до води
- акуратно виливаємо його у воду
- під час варіння воду навколо яйця можна трохи підкручувати за допомогою ложки для більш акуратної форми
- варимо яйце 3 хв.
- якщо білок сильно розтікся, то нерівні краї можна трохи обрізати
- готове яйце дістаємо за допомогою шумівки
- даємо стекти зайвій воді
- подаємо до столу
- для подачі шматочок хліба можна трохи підсмажити
- викладаємо листя салату, сир або шинку
- зверху викладаємо ще тепле яйце-пашот
- посипаємо перцем і сіллю.
Смачного!
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