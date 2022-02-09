Юнацька Ліга УЄФА: "Динамо" U-19 перемогло однолітків з Іспанії по пенальті

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Основний час зустрічі завершився внічию 2:2. За "Динамо" U-19 забили Антон Царенко та Олександр Яцик, але після цього переможця довелось визначати у серії пенальті.



По пенальті динамівці виявились сильнішими за однолітків з "Депортиво" - 3:2.



Суперник "Динамо" в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА визначиться пізніше.

Юнацька Ліга УЄФА

1/16 фіналу

9 лютого

"Депортиво" U-19 (Іспанія) - "Динамо" U-19 (Україна) 2:2 (2:3 по пенальті)



Голи: Нахера, 4, Лопес, 26 - Царенко, 7, Яцик, 75

30 грудня сенегальський форвард київського "Динамо" U-19 Самба Діалло підтвердив, що до нього є інтерес від мюнхенської "Баварії".