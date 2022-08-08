Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства.

Зазначається, що новий застосунок "НУМО розвивальні ігри" містить ігри, малюнки, завдання та цікаві історії для дітей віком 3–6 років.

Це безплатна програмка українською мовою із різноманітними інтерактивними іграми для дітей дошкільного віку, зокрема із завданнями для вивчення мови та математики, для розвитку логіки, творчості та інших важливих навичок.

Як повідомляє МОН, "НУМО розвивальні ігри" може працювати і в режимі офлайн. Для цього програму потрібно завантажити та пройти коротку реєстрацію.

"Це важливо, адже в теперішніх умовах родини проводять багато часу у сховищах, дорозі чи намагаються адаптуватися до нового місця, де не завжди є доступний інтернет", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Ігри та розвивальні завдання поділяються за такими категоріями:

за віком (до 3 років, 3–4 роки, 4–5 років, 5–6 років);

за складністю (різноманітні тематичні рівні для кожної вікової категорії);

за форматом (завдання, ігри, малюнки та цікаві історії, які допоможуть збагатити знання та розвинути важливі навички дитини).

Завантажити застосунок можна в AppStore та Play Market.