ЮНІСЕФ запускає застосунок з розвивальними іграми для дошкільнят
Міністерство освіти і науки України анонсувало розвивальний застосунок для дітей, створений експертами ЮНІСЕФ Україна та ЮНІСЕФ Чорногорія у співпраці з Міністерством освіти Чорногорії та компанією "SoftServe" у межах благодійної платформи "Open Tech"
Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства.
Зазначається, що новий застосунок "НУМО розвивальні ігри" містить ігри, малюнки, завдання та цікаві історії для дітей віком 3–6 років.
Це безплатна програмка українською мовою із різноманітними інтерактивними іграми для дітей дошкільного віку, зокрема із завданнями для вивчення мови та математики, для розвитку логіки, творчості та інших важливих навичок.
Як повідомляє МОН, "НУМО розвивальні ігри" може працювати і в режимі офлайн. Для цього програму потрібно завантажити та пройти коротку реєстрацію.
"Це важливо, адже в теперішніх умовах родини проводять багато часу у сховищах, дорозі чи намагаються адаптуватися до нового місця, де не завжди є доступний інтернет", - йдеться у повідомленні Міністерства.
Ігри та розвивальні завдання поділяються за такими категоріями:
- за віком (до 3 років, 3–4 роки, 4–5 років, 5–6 років);
- за складністю (різноманітні тематичні рівні для кожної вікової категорії);
- за форматом (завдання, ігри, малюнки та цікаві історії, які допоможуть збагатити знання та розвинути важливі навички дитини).
Завантажити застосунок можна в AppStore та Play Market.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.49
Купівля 38.49Продаж 39.51
-
EUR
Купівля 38.85Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе