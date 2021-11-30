З 6 грудня в Україні скасують самоізоляцію для прибулих з Індії

Відповідну постанову №1240 від 24 листопада Кабінет Міністрів України оприлюднив на своєму сайті.



Згідно з нею, вимога 14-денної самоізоляції для прибулих із Росії зберігається.



Нагадаємо, що Україна у зв'язку зі швидким поширенням COVID-19 в Індії з 2 травня 2021 року тимчасово заборонила в'їзд із цієї країни, проте влітку заборону було знято, але запроваджено умову обов'язкової самоізоляції на 14 днів.



Міністерство охорони здоров’я України 29 листопада повідомило, що у зв'язку з поширенням нового коронавірусного штаму "омікрон" вимогу щодо 14-денної самоізоляції розширено на мандрівників, які провели понад сім днів у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Мозамбік протягом двох тижнів. Однак цей документ ще не оприлюднено.



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