З Гази у Єгипет евакуювали 360 іноземців і 81 пораненого палестинця, – CNN
81 важко поранений палестинець та 360 власників іноземних паспортів покинули Сектор Гази у середу через прикордонний пункт "Рафах"
Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного чиновника єгипетського уряду.
Чиновник сказав, що люди зараз прямують до Каїра, де зможуть вилетіти до своїх країн. Серед них є громадяни Австрії, Великої Британії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії, США і Франції.
Усі 22 міжнародні співробітники "Лікарів без кордонів" також залишили Газу, а нова медична бригада готова зайти в палестинський анклав, "якщо дозволить ситуація", повідомила благодійна організація в середу.
За словами єгипетського чиновника, 491 іноземний громадянин був зареєстрований для евакуації в Єгипет, але 130 або не встигли до перетину кордону, або відмовилися перетинати без своїх сімей, імена яких не були зареєстровані в списку.
Відповідно до інформації джерел, знайомих з переговорами, вихід заручників став результатом угоди, укладеної за посередництва Катару між Ізраїлем, ХАМАС і Єгиптом у координації з США.
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