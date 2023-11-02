З Гази у Єгипет евакуювали 360 іноземців і 81 пораненого палестинця, – CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного чиновника єгипетського уряду.

Чиновник сказав, що люди зараз прямують до Каїра, де зможуть вилетіти до своїх країн. Серед них є громадяни Австрії, Великої Британії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії, США і Франції.

Усі 22 міжнародні співробітники "Лікарів без кордонів" також залишили Газу, а нова медична бригада готова зайти в палестинський анклав, "якщо дозволить ситуація", повідомила благодійна організація в середу.

За словами єгипетського чиновника, 491 іноземний громадянин був зареєстрований для евакуації в Єгипет, але 130 або не встигли до перетину кордону, або відмовилися перетинати без своїх сімей, імена яких не були зареєстровані в списку.

Відповідно до інформації джерел, знайомих з переговорами, вихід заручників став результатом угоди, укладеної за посередництва Катару між Ізраїлем, ХАМАС і Єгиптом у координації з США.