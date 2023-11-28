З Лондона до Нью-Йорка стартує перший міжконтинентальний рейс із використанням на 100% екологічного палива
У вівторок, 28 листопада, відбудеться перший трансатлантичний переліт великого пасажирського літака, що працює виключно на альтернативних видах палива
Про це повідомляє BBC.
Літак компанії Virgin Atlantic здійснить рейс з лондонського аеропорту Хітроу до нью-йоркського аеропорту Кеннеді об 11:30 за Гринвічем.
Авіакомпанії розглядають цей рейс, який підтримується державним фінансуванням, як демонстрацію того, що більш екологічний спосіб польотів можливий.
Цей рейс є поки що єдиним у своєму роді. Так зване стале авіаційне паливо (SAF) можна виробляти з різних джерел, включаючи сільськогосподарські культури, побутові відходи та кулінарні олії.
Для цього рейсу літак Boeing 787 буде заправлений 50 тоннами SAF. Використовуються два типи, 88% з яких отримані з відходів жирів, а решта - з відходів виробництва кукурудзи в США.
Після проведення випробувань та аналізу рейс був схвалений британським регулятором - Управлінням цивільної авіації. Керівники авіакомпаній розглядають SAF як найефективніший інструмент, який допоможе звести чисті викиди до нуля.
Шай Вайс, генеральний директор Virgin Atlantic, сказав, що рейс авіакомпанії у вівторок "доводить, що паливо, отримане з викопних джерел, може бути замінено на екологічно чисте авіаційне паливо".
Авіакомпанії розглядають перший далекомагістральний рейс з використанням 100% SAF як важливу віху. Але експерти кажуть, що таке паливо не є чарівною кулею.
"Ми не можемо виробляти більшість наших потреб у паливі таким чином, тому що у нас просто немає сировини. І навіть якщо вона є, це паливо не є справжніми "чистими нулями"", - заявив доктор Гай Граттон, доцент кафедри авіації та навколишнього середовища в Університеті Кренфілда.
Він додав, що зростаюче використання SAF слід розглядати як "сходинку до майбутніх, справді нульових технологій".
- 17 листопада стало відомо, що американське космічне агентство NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA влітку 2024 року планують вивести на орбіту перший у світі дерев'яний супутник.
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