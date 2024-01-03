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Головна Економіка З лютого 2022 року поставки верстатів з Китаю до Росії виросли в 10 разів, - FT

З лютого 2022 року поставки верстатів з Китаю до Росії виросли в 10 разів, - FT

3 січня, 2024 середа
06:08
Економіка Китай та росія

Після повномасштабного вторгнення до України поставки до Росії китайських верстатів виросли в 10 разів, і тепер виробники домінують в торгівлі життєво важливими елементами для військової промисловості Москви

Про це пише Financial Times, передає УНІАН.

Там зазначили, що різке зростання поставок сучасних верстатів, що дозволяють виконувати точну фрезерну обробку металу, стурбувало союзників України.

За даними російської митниці, у липні китайські виробники поставили обладнання на $68 млн, хоча цей показник у лютому 2022 року становив $6,5 млн.

Митні декларації показують, що в липні на частку пристроїв з числовим програмним управлінням (ЧПУ) китайського походження припало 57% російського імпорту за вартістю - до війни цей показник становив 12%. Крім того, за даними видання, Москва імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ, вироблених на Тайвані і в Південній Кореї.

У листопаді США ввели масштабні санкції щодо всіх великих російських імпортерів інструментів з ЧПУ. Китайські компанії, які продовжують торгувати з російськими імпортерами, тепер ризикують потрапити під санкції США, які поставлять під загрозу їх здатність торгувати на інших ринках.

Аллен Маггард, аналітик Вашингтонської організації c4ads, що займається аналізом конфліктів, каже, що верстати з ЧПУ можуть "швидко виробляти складні компоненти з металу та інших жорстких матеріалів з постійним ступенем точності і акуратності". Ці якості роблять такі верстати цінними для оборонного виробництва.

Крім того, такі верстати часто це великогабаритне обладнання, що робить їх складнішими для контрабанди до Росії із Заходу.

Аналіз документів показує, що деякі великі виробники мають тісні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

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