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З метою перемоги в інформаційній війні з Росією Еспресо запускає російсько- та англомовні сторінки у Facebook, Telegram та Instargam
Через початок Володимиром Путіним окупаційної війни проти України важливо протистояти і перемагати на інформаційному фронті, тому Еспресо вирішило розширити свою аудиторію, створивши російсько- та англомовні сторінки у Telegram, Facebook, Instagram, а також у TikTok
Мы расширяемся! Теперь новости украинского телеканала "Эспресо" доступны на русском и английском языках! Актуальная информация о войне России против Украины на наших страницах в соцсетях. Делитесь нашими ресурсами:
Инстаграм:
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Фейсбук:
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Телеграм:
https://t.me/espresotvrus
ТикТок:
https://vm.tiktok.com/ZMLBK1Cc3/
A ukrainian "Espreso" TV channel is expanding a broadcast on English in social media! Up-to-date information in Ukraine is on our accounts:
Instagram:
https://www.instagram.com/espresotveng
Facebook:
https://www.facebook.com/espreso.tvenglishversion
Telegram:
https://t.me/espresotveng
Tiktok:
https://vm.tiktok.com/ZMLBwsbua/
А також звичайний україномовний TikTok:
https://vm.tiktok.com/ZMLBw4N4e/
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