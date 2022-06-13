Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що попри небезпеку обстрілів та інформацію про можливі провокації збоку російських військ з тимчасово окупованих територій Харківщини за 13 червня змогли виїхати понад 1700 людей.

Як повідомляють волонтери, жителі області евакуювалися через дамбу біля селища Печеніги, яку вимушені були пройти пішки. Опісля їх зустрічали волонтери гуманітарних штабів "Help me Kharkiv", "Незламний Харків", "Eventroom", "D20 Kharkiv", а також представники Червоного хреста.

Зазначається, що серед врятованих — жителі Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад Харківщини.

Нагадаємо, 13 червня окупанти обстріляли три села Золочівської громади, що на Харківщині

А 12 червня росіяни накрили вогнем Богодухівський район Харківської області: пошкоджено будинки

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