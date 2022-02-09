З початку агресії проти України Росія втратила майже $13 млрд

Про це повідомляє "Комерсант".



Зазначається, що у січні 2022 року профіцит поточного рахунку платіжного балансу Росії склав $19 млрд. у порівнянні з січнем 2021 року показник виріс більш ніж у два рази.



Проте сальдо зовнішньої торгівлі Росії в січні склало $21,4 млрд.



Профіцит поточного рахунку платіжного балансу РФ в цілому за 2021 рік виріс в порівнянні з 2020-м в 3,3 раза — до $120 млрд.



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