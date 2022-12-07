Про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній раді України Федір Веніславський.

"Органи державної влади України документують кожен факт злочинного обстрілу мирного населення Російською Федерацією. У нас є повна база про всіх постраждалих, які встановлені. Ми знаємо, від чого вони загинули, коли та при яких саме. Цю інформацію ми надамо, щоб вона була застосована в майбутніх судових позовах проти терористів", - наголосив Веніславський.

Повідомляється, що за 286 днів війни російськими загарбники знищили 38 тисяч житлових будинків, 2719 навчальних та понад 1250 медичних закладів.

Нардеп наголосив, що усі докази знищення домівок, чи загибелі людей під час війни Росії в Україні фіксуються та будуть використовуватися в міжнародних судах.

У листопаді Генштаб повідомляв, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

7 грудня стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили в Україні 1154 об'єкти медичної інфраструктури, близько 300 з них уже відновлено.

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