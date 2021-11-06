З початку року Україна залучила $4,8 млрд іноземних інвестицій, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у facebook.

За його словами, сума залучених інвестицій є найбільшою за останні роки.

"За три квартали 2021 маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки — сальдо прямих іноземних інвестицій склало $4,8 млрд. Для порівняння, за весь 2017 рік було $3,7 млрд, а за весь 2018 — $4,5 млрд", - написав Шмигаль.

Він додав, що значна частина інвестицій, яка зараз надходить — це реінвестиції. Тому одне з важливих завдань перед новою очільницею міністерства економіки Юлією Свириденко — робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні.

