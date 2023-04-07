З початку року в Україні виникло понад 3 875 пожеж на відкритих територіях та в екосистемах
Понад 3 875 пожеж на відкритих територіях та в екосистемах України виникло з початку 2023 року
Про це повідомляє ДСНС України.
Загальна площа пожеж - 4 265 га. У ДСНС нагадають, що заборонено розводити відкритий вогонь біля лісової зони та в полях; залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці, а також випалювати сміття та рослинні залишки.
"У цей важкий для нашої країни час, окрім ліквідації наслідків воєнної агресії РФ і порятунку людей, наші рятувальники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Не допомагайте ворогу! Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки, не провокуйте пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин", - йдеться у зверненні до українців.
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