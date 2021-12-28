З початку російської агресії Україна засудила понад 180 зловмисників за держзраду і шпигунство, - СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Викрито більш як 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ", - зазначає служба.



За даними відомства, їх оголошено рersona non grata.



Також з 2014 року в різних регіонах Ураїни СБУ нейтралізувала понад 30 ворожих агентурних мереж та засудила понад 180 зловмисників за державну зраду та шпигунство.



Крім цього, служба безпеки знешкодила понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп, з них 26 зловмисників затримали на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.



"Більше ніж 250 бойовиків суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них - ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань так званих Л/ДНР", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, 8 листопада контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти матеріали таємних військових розробок для іноземних спецслужб.