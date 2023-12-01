З початку великої війни РФ пошкодила або зруйнувала в Україні 863 об'єкти культурної спадщини

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

"Зокрема, пам’ятки архітектури складають 276 об’єктів архітектури та містобудування – 252, історії – 200, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки та техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 663 пам’ятки, ступінь пошкодження 177 об’єктів залишається невідомим.

Найбільше пам'яток зруйновано або пошкоджено на Харківщині, Одещині та Донеччині, найменше – на Житомирщині.

Нагадаємо, станом на серпень російська армія пошкодила або зруйнувала 823 об’єкти культурної спадщини України.