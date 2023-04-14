З вантажівки у США викрали $100 000 монетами по 10 центів
В американському штаті Філадельфія сталося пограбування вантажівки, яка перевозила монети по 10 центів на загальну суму $750 000. Частину коштів викрали невідомі, вдершись до транспортного засобу вночі
Про це інформує NBC.
Зазначається, що правоохоронці розпочали розслідування справи щодо викрадення 100 тисяч доларів із вантажівки, що перевозила монети.
До припаркованого транспортного засобу невідомі вдерлися вночі, імовірно зламавши замок болторізами. Водій збирався вирушити у дорогу наступного ранку, утім прийшовши, виявив, що транспорт відкрито, а навколо розкидані монети по 10 центів.
Вантажівка перевозила 750 тисяч доларів і мала доставити кошти з Монетного двору США, що опікується карбуванням металевої валюти, до штату Флорида на південному сході країни.
- Хакери, пов’язані з Північною Кореєю, у 2022 році викрали більше криптовалютних активів і секретних даних, ніж у попередні роки. Їхніми основними цілями стали мережі іноземних аерокосмічних та оборонних компаній.
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