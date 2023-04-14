Про це інформує NBC.

Зазначається, що правоохоронці розпочали розслідування справи щодо викрадення 100 тисяч доларів із вантажівки, що перевозила монети.

До припаркованого транспортного засобу невідомі вдерлися вночі, імовірно зламавши замок болторізами. Водій збирався вирушити у дорогу наступного ранку, утім прийшовши, виявив, що транспорт відкрито, а навколо розкидані монети по 10 центів.

Вантажівка перевозила 750 тисяч доларів і мала доставити кошти з Монетного двору США, що опікується карбуванням металевої валюти, до штату Флорида на південному сході країни.