За безплатні послуги лікарям доплачують 28% українців, - опитування

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи".

На запитання "Чи доводилося особисто вам впродовж року відвідувати державну лікарню чи поліклініку? Якщо так, чи доводилося Вам доплачувати за прийом у лікаря чи за медичну процедуру (укол, перев'язка тощо) чи діагностику (рентген, УЗД та ін.)?" українці відповіли:

28% доплачували за медичні послуги під час прийому лікаря або за медичну процедуру;

32% респондентів відповіли, що їм не доводилося доплачувати.

39% опитаних сказали, що не зверталися за такими послугами;

менше ніж 1% відмовились відповідати на це запитання.

Фонд порівнює це з результатами опитування у травні 2021 року, коли тих, кому довелося доплачувати було 33%.

У 2021 році частка громадян, які вважають, що задля отримання якісної медичної допомоги їм варто додатково віддячувати лікарям була 17%, тобто на сьогодні їх кількість зросла. Проте сьогодні 68% людей як і у 2021-му вважають, що додатково доплачувати лікарям не варто.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Також фонд поставили респондентам запитання про те, які проблеми системи охорони здоров'я треба вирішувати першочергово, на що громадяни відповіли:

60% громадян називали корупцію та кругову поруку серед керівників медичних закладів;

54% зменшення вартості ліків;

52% необхідність забезпечити лікарні та поліклініки обладнанням для лікування і діагностики;

51% відповідальність лікарів за здоров’я пацієнтів та результати лікування;

48% встановлення прозорих та доступних цін на медичні послуги в лікарнях;

46% забезпечення належного лікування та реабілітацію поранених ветеранів.

Також громадяни висловили вимоги припинити стягнення "добровільних" поборів у лікарнях, поліклініках і пологових будинках, збільшити число професійних лікарів-терапевтів і сімейних лікарів, підвищити контроль за якістю медичної освіти та підвищити оплату праці лікарів та медперсоналу.