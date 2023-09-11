За безплатні послуги лікарям доплачують 28% українців, - опитування
Дослідження того, як громадяни сприймають зміни, пов’язані з реформою охорони здоров’я, виявило, що 28% українців протягом останнього року доплачували лікарям у державних лікарнях за медичні послуги або процедури
Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи".
На запитання "Чи доводилося особисто вам впродовж року відвідувати державну лікарню чи поліклініку? Якщо так, чи доводилося Вам доплачувати за прийом у лікаря чи за медичну процедуру (укол, перев'язка тощо) чи діагностику (рентген, УЗД та ін.)?" українці відповіли:
- 28% доплачували за медичні послуги під час прийому лікаря або за медичну процедуру;
- 32% респондентів відповіли, що їм не доводилося доплачувати.
- 39% опитаних сказали, що не зверталися за такими послугами;
- менше ніж 1% відмовились відповідати на це запитання.
Фонд порівнює це з результатами опитування у травні 2021 року, коли тих, кому довелося доплачувати було 33%.
У 2021 році частка громадян, які вважають, що задля отримання якісної медичної допомоги їм варто додатково віддячувати лікарям була 17%, тобто на сьогодні їх кількість зросла. Проте сьогодні 68% людей як і у 2021-му вважають, що додатково доплачувати лікарям не варто.
Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"
Також фонд поставили респондентам запитання про те, які проблеми системи охорони здоров'я треба вирішувати першочергово, на що громадяни відповіли:
- 60% громадян називали корупцію та кругову поруку серед керівників медичних закладів;
- 54% зменшення вартості ліків;
- 52% необхідність забезпечити лікарні та поліклініки обладнанням для лікування і діагностики;
- 51% відповідальність лікарів за здоров’я пацієнтів та результати лікування;
- 48% встановлення прозорих та доступних цін на медичні послуги в лікарнях;
- 46% забезпечення належного лікування та реабілітацію поранених ветеранів.
Також громадяни висловили вимоги припинити стягнення "добровільних" поборів у лікарнях, поліклініках і пологових будинках, збільшити число професійних лікарів-терапевтів і сімейних лікарів, підвищити контроль за якістю медичної освіти та підвищити оплату праці лікарів та медперсоналу.
- Результати дослідження Фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва показали, що 78% українців вважають президента прямо відповідальним за корупцію в уряді та ОВА.
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