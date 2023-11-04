За час повномасштабної війни загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовані, - МВС

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовані", - написав він.

Також Клименко зазначив, що українські сапери від початку повномасштабної агресії РФ знешкодили близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і 3 тисячі авіабомб.

Крім того, саперам ДСНС допомагають 17 машин механізованого розмінування, наданих міжнародні партнери.

"Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне – захищає піротехніків і зберігає їхні життя. Лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій: техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило. Зокрема, на Харківщині під час робіт з розмінування ліній електропередач у Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах", - додав Клименко.