За час повномасштабної війни загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовані, - МВС
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні під час знешкодження вибухонебезпечних предметів загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 фахівців зазнали травм
Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
"На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовані", - написав він.
Також Клименко зазначив, що українські сапери від початку повномасштабної агресії РФ знешкодили близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і 3 тисячі авіабомб.
Крім того, саперам ДСНС допомагають 17 машин механізованого розмінування, наданих міжнародні партнери.
"Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне – захищає піротехніків і зберігає їхні життя. Лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій: техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило. Зокрема, на Харківщині під час робіт з розмінування ліній електропередач у Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах", - додав Клименко.
- Раніше в Українському ресорному центрі розповіли про нову розробку, яка захищає ноги саперів. Директор центру Ігор Єфименко в етері Еспресо зазначив, що в Харкові запустили виробництво протимінних чобіт.
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