Про це 23 серпня повідомила в телеграмі Національна поліція України.

Упродовж 22 серпня окупанти завдали ударів ракетами, "ураганами", зенітно-ракетним комплексом "С-300" та артилерiєю по мирному населенню в Бахмуті, Авдівці, Гірнику, Слов'янську, Торецьку, Часовому Яру, а також у Костянтинопiлi, Кліщіївці, Максимільянівці, Зайцевому, Соколі.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано 28 цивільних об'єктів. Серед них 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод і гаражі. Також було поранено людей. Є загиблі.

Крім того, за добу з Донеччини евакуювали 569 людей. З початку обов'язкової евакуації з області уже виїхали понад 9 тисяч осіб. Серед них 1740 дітей і 453 людини з інвалідністю

19 серпня внаслідок ворожого обстрілу Краматорську було пошкоджено заклади освіти.