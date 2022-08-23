За добу на Донеччині армія РФ пошкодила 28 цивільних об'єктів: є загиблі та поранені
Окупанти впродовж доби обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок руйнувань цивільних об'єктів є постраждалі
Про це 23 серпня повідомила в телеграмі Національна поліція України.
Упродовж 22 серпня окупанти завдали ударів ракетами, "ураганами", зенітно-ракетним комплексом "С-300" та артилерiєю по мирному населенню в Бахмуті, Авдівці, Гірнику, Слов'янську, Торецьку, Часовому Яру, а також у Костянтинопiлi, Кліщіївці, Максимільянівці, Зайцевому, Соколі.
Унаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано 28 цивільних об'єктів. Серед них 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод і гаражі. Також було поранено людей. Є загиблі.
Крім того, за добу з Донеччини евакуювали 569 людей. З початку обов'язкової евакуації з області уже виїхали понад 9 тисяч осіб. Серед них 1740 дітей і 453 людини з інвалідністю
- 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу Краматорську було пошкоджено заклади освіти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 39.49Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе