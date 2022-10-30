Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Серед обстріляних населених пунктів - Куп’янськ Харківської області, Березнегувате та Очаків на Миколаївщині.

Генштаб також повідомляє, що РФ продовжує перекидати окремі підрозділи на територію Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

Зазначається, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка та Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Донеччині, 29 жовтня, окупанти вбили 5 цивільних, 8 поранили, обстріляли школу, понад 10 будинків, адмінбудівлю.

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