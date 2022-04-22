За добу ППО знищила 15 цілей РФ: серед них 3 літаки і 9 БпЛА

Про це повідомляє офіційний Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.



"Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей - 3 літаки, 3 вертольоти та 9 БпЛА", - кажуть у ЗСУ.



ППО знищили дев'ять БпЛА - безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".



На Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.



Десантно-штурмові війська збили штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8. Ще один Мі-8 – збили морські піхотинці.



Воїни Національної гвардії України повідомляють про збиття "Алігатора" – вертольота Ка-52.



"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - наголосили в ЗСУ.





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