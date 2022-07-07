За махінації з коштами ЄС буде кримінальна відповідальність
У Кримінальному кодексі буде нова норма за махінації з коштами ЄС
Про це повідомило Бюро економічної безпеки України
У Кримінальному кодексі з’явиться нова норма. Її розробляє Бюро економічної безпеки України спільно із Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами. Попередньо це стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність за незаконні дії з коштами Європейського Союзу.
Як наголошує Бюро економічної безпеки України, відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій - від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС. На сьогодні зтрвають процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.
- Бюро економічної безпеки ініціювало з початку повномасштабної війни арешт майна громадян РФ на 31 млрд грн
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.44
Купівля 34.44Продаж 35.32
-
EUR
Купівля 35.04Продаж 36.37
- Актуальне
- Важливе