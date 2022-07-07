За махінації з коштами ЄС буде кримінальна відповідальність

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України

У Кримінальному кодексі з’явиться нова норма. Її розробляє Бюро економічної безпеки України спільно із Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами. Попередньо це стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність за незаконні дії з коштами Європейського Союзу.

Як наголошує Бюро економічної безпеки України, відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій - від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС. На сьогодні зтрвають процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

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