Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85,720 (+310) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2898 (+1) од;

бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од;

артилерійських систем – 1889 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО ‒ 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10);

крилаті ракети ‒ 531 (+51);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од;

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Повідомляється, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Пресслужба пише, що дані уточнюються.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітував, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb