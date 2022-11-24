За минулу добу окупанти втратили в Україні 310 військових, 51 крилату ракету та 10 БПЛА
Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 85 720 ворогів, знищили 2 898 танків, 1 547 БПЛА та 531 крилату ракету
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 85,720 (+310) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2898 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од;
- артилерійських систем – 1889 (+2) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од;
- літаків – 278 (+0) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10);
- крилаті ракети ‒ 531 (+51);
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од;
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Повідомляється, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Пресслужба пише, що дані уточнюються.
- Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітував, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
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