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За місяць поліція провела 91 тис. перевірок COVID-документів у громадському транспорті. Найбільше порушень - на Київщині

22 листопада, 2021 понедiлок
14:18
Кримінал

У період з 21 жовтня 2021 органи Національної поліції України провели 91 165 перевірок пасажирських перевезень міжобласного значення у автотранспорті, на вокзалах та в аеропортах

Про це повідомляє Національна поліція.

"Найбільше порушень виявлено  у Київській області – 216, 83 – у Черкаській, 67 – у Полтавській, 54 – у Сумській, 33 – у Вінницькій, по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій, 25 – в Одеській, 23 – у Донецькій, 22 – у Луганській, по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях", - заявили у Нацполіції.

Поліцейські перевіряли наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

За виявленими фактами правоохоронці склали 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Крім цього, під час перевірки дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили 770 випадки нелегальних перевезень. Відтак всього вони склали 1066 відповідних протоколів – 503 протоколи за ст. 164 та 563 - за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

  • Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко 22 листопада повідомив про послаблення карантинних обмежень на користування громадським транспортом. Згідно зі зміненими правилами, до громадського транспорту впускатимуть більше пасажирів через довгі черги на зупинках.

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