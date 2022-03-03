За тиждень убито майже 9 тис. російських окупантів, Україна не хоче бути покритою трупами військових, забирайтеся додому зі своєю армією, - Зеленський

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Еспресо.TV.

"Майже 9 тис. вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх 200-тих і 300-тих. 19 років, 20 років... що вони бачили у житті, окрім вторгнення на чужу землю? Україна не хоче бути покритою трупами військових. Забирайтеся додому усією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете умирати. Зупинити війну та відновити мир потрібно якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що навіть якщо армія агресора поповниться технікою чи особовим складом, у них все одно не буде спокою, їжі, жодної тихої хвилини на українській землі. За словами Зеленського, це не воїни наддержави, "це розгублені діти, яких використали". І вже зараз моральний стан ворога значно погіршився.

"Окупанти отримають від українців тільки одне - люту відсіч. Таку, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо, і що таке вітчизняна війна. Так. Для нас, українців, це вітчизняна війна. Ми пам'ятаємо, як починаються вітчизняні війни, і знаємо, чим вони закінчуються для загарбників", - сказав голова держави.



Зеленський поінформував, що 2 березня провів переговори із багатьма світовими лідерами, які є учасниками української антивоєнної коаліції. Також він відзначив успіх на Генеральній Асамблеї ООН, коли 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України.



Президент провів також розмови із очільниками областей і міст України.

"Наші хлопці на місцях багато працюють над тим, щоб організувати зелений коридор, щоб вивезти цивільних, щоб завезти ліки. Волноваха, міста Київської, Сумської, Харківської області, на Півдні України це дуже складно, надзвичайно складно. Нам протистоїть терор, але терор, я впевнений, програє завдяки нашим героям", - наголосив Зеленський.

