"Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації", - пише Мінреінтеграції.

Зазначається, що держава доручить дітей відповідальнішим вихователям вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють.

"Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей", - йдеться у повідомленні.

Відповідну постанову, винесену на розгляд Кабміну Мінсоцполітики, прийняв сьогодні Уряд на своєму засіданні.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що наразі триває обов’язкова евакуація з Донеччини.

"З 2 серпня, коли вона розпочалася (обов’язкова евакуація з Донеччини, - ред.), до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян. Координаційний штаб по евакуації очолює Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук", - йдеться у повідомленні.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

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