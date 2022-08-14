За вихідні українські зенітники приземлили два ворожих вертольоти Ка-52

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

Там додали, що наші зенітні війська сумлінно виконують обов'язки і у вихідні дні.

Нагадаємо, нацгвардійці показали, як влучним пострілом знищили ворожу БМП

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