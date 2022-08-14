За вихідні українські зенітники приземлили два ворожих вертольоти Ка-52
Підрозділи зенітних ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за суботу та неділю знищили два вертольоти вогневої підтримки Ка-52
Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.
Там додали, що наші зенітні війська сумлінно виконують обов'язки і у вихідні дні.
- Нагадаємо, нацгвардійці показали, як влучним пострілом знищили ворожу БМП
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