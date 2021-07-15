Заборонені міномети і важка артилерія: у зоні ООС унаслідок російських обстрілів поранено двох українських військових
У середу, 14 липня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 13 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Неподалік населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски загарбники відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новогригорівки росіяни били із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії та 120-мм мінометів.
Біля Світлодарська російські війська стріляли із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.
У районі Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції зі 120-мм і 82-мм мінометів.
Неподалік Красногорівки окупанти задіяли 120-мм міномети.
Поблизу населеного пункту Новоолександрівка загарбники били з великокаліберних кулеметів.
Під Старогнатівкою ворог двічі обстріляв українські позиції зі 120-мм мінометів, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Золотого-4 росіяни задіяли 120-мм міномети.
У районі Новотошківського неприятель обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині, було зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранень. Бійців госпіталізовано, стан одного пораненого задовільний, іншого - середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відповіли вогнем.
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