Заборонені міномети і важка артилерія: у зоні ООС унаслідок російських обстрілів поранено двох українських військових

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу селища Піски загарбники відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



У напрямку Новогригорівки росіяни били із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії та 120-мм мінометів.



Біля Світлодарська російські війська стріляли із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.



У районі Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював українські позиції зі 120-мм і 82-мм мінометів.



Неподалік Красногорівки окупанти задіяли 120-мм міномети.



Поблизу населеного пункту Новоолександрівка загарбники били з великокаліберних кулеметів.



Під Старогнатівкою ворог двічі обстріляв українські позиції зі 120-мм мінометів, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.



Біля Золотого-4 росіяни задіяли 120-мм міномети.



У районі Новотошківського неприятель обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Крім того, на Луганщині, було зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.



У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранень. Бійців госпіталізовано, стан одного пораненого задовільний, іншого - середньої тяжкості.



На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відповіли вогнем.

