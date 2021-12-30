Забруднення повітря на Сумщині: прокуратура домоглася стягнення з підприємства 4 млн грн
Верховний суд домігся стягнення з ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на Сумщині майже 4 млн грн через викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря із 69 стаціонарних джерел
Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.
Прокурори довели, що товариство протягом 9 місяців без спеціального дозволу експлуатувало стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Відповідно до вимог законодавства, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу для суб’єкта господарювання.
Керівники ПАТ намагалися уникнути відповідальності. Товариство оскаржило рішення про задоволення позову прокурора до суду касаційної інстанції, але Верховний Суд погодився з доводами прокурора та залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення.
- Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів презентувало інтерактивну карту підприємств-забруднювачів навколишнього середовища на платформі Екосистема.
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