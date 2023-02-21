Про це йдеться в повідомленні на сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, на Київщині, під керівництвом командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військові навчаються обороні зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

"Тренування відбувається на постійній основі. Спочатку військовослужбовці готуються у складі своїх підрозділів окремо. Через певний період відбуваються спільні тренування та навчання, в ході яких військовослужбовці відточують свої навички в умовах наближених до бойових", - розповів Наєв.

"Командири та штаби передбачають маневри військ та інші військові заходи задля того, щоб у будь-який час вчасно відреагувати на можливі дії ворога", - додав він.

За його словами, загроза з півночі є мінімальною, проведено низку заходів, які унеможливлюють прохід ворожих сил через кордон. Ситуація на Київському напрямку стабільна та контрольована, наголосив Наєв.