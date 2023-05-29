Загрожує смертна кара або довічне увʼязнення: президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ
Президент Уганди Йовері Мусевені 29 травня підписав закон, який збільшує покарання для ЛГБТ-спільноти, включаючи смертну кару та довічне ув’язнення
Про це йдеться на офіційній сторінці Уганди в Twitter.
"Президент Йовері Мусевені погодив законопроєкт про боротьбу з гомосексуалізмом 2023 року. Тепер він стає законом про боротьбу з гомосексуалізмом 2023 року", - йдеться в заяві.
Підписаний закон можуть оскаржити в суді.
Нагадаємо, у парламент Уганди ухвалив закон, який правозахисники називають одним із найсуворіших у світі щодо одностатевих пар. Ним передбачено покарання аж до смертної кари. Тоді метою законопроєкту депутати оголосили боротьбу за традиційні сімейні цінності.
- У 2021 році в Угорщини ухвалили закон, який забороняє поширювати інформацію про ЛГБТ у школах.
- 7 вересня 2022 року в Ірані вперше засудили до страти представниць ЛГБТ. Вирок оголосили днями у жіночому відділенні центральної в'язниці Урмія в провінції Західний Азербайджан.
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