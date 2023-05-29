Про це йдеться на офіційній сторінці Уганди в Twitter.

"Президент Йовері Мусевені погодив законопроєкт про боротьбу з гомосексуалізмом 2023 року. Тепер він стає законом про боротьбу з гомосексуалізмом 2023 року", - йдеться в заяві.

Підписаний закон можуть оскаржити в суді.

Нагадаємо, у парламент Уганди ухвалив закон, який правозахисники називають одним із найсуворіших у світі щодо одностатевих пар. Ним передбачено покарання аж до смертної кари. Тоді метою законопроєкту депутати оголосили боротьбу за традиційні сімейні цінності.