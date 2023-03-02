Про це пишуть у Financial Times із посиланням на джерела.



Офіційні особи США, ЄС і Великої Британії останніми тижнями відвідали Об'єднані Арабські Емірати, щоб тиснути на офіційних осіб ОАЕ. Вони висловили стурбованість, що арабська держава може використовуватися для реекспорту "проблемних" товарів до РФ.

Зокрема у США вважають, що ОАЕ стають центром доставки таких предметів, як електроніка, які можна перепрофілювати для підтримки Росії у війні проти України. За словами людей, знайомих з дискусіями, особливе занепокоєння викликає так званий "реекспорт": коли товари перевозяться через ОАЕ в обхід обмежень.

Зазначається, що в 2022 році ОАЕ експортували в Росію в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше. Також Емірати експортували до Росії 158 безпілотників минулого року.