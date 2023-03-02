Захід хоче змусити ОАЕ зупинити реекспорт до РФ продукції, яка може використовуватися на війні
США, Євросоюз та Велика Британія тиснуть на ОАЕ через реекспорт країною товарів до РФ, які потенційно можна перепрофілювати під військові потреби
Про це пишуть у Financial Times із посиланням на джерела.
Офіційні особи США, ЄС і Великої Британії останніми тижнями відвідали Об'єднані Арабські Емірати, щоб тиснути на офіційних осіб ОАЕ. Вони висловили стурбованість, що арабська держава може використовуватися для реекспорту "проблемних" товарів до РФ.
Зокрема у США вважають, що ОАЕ стають центром доставки таких предметів, як електроніка, які можна перепрофілювати для підтримки Росії у війні проти України. За словами людей, знайомих з дискусіями, особливе занепокоєння викликає так званий "реекспорт": коли товари перевозяться через ОАЕ в обхід обмежень.
Зазначається, що в 2022 році ОАЕ експортували в Росію в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше. Також Емірати експортували до Росії 158 безпілотників минулого року.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося про наміри мінфіну США попередити владу й бізнес ОАЕ, що вони можуть втратити доступ до ринків G7у разі порушення санкцій проти РФ.
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