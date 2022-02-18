Заклик до уряду піддати РФ значним витратам: Сенат США ухвалив резолюцію про підтримку України

Про це пише Associated Press.



Резолюція сенаторів не має сили закону, але інформує про "непохитну підтримку США безпечної, демократичної та незалежної України» та «засуджує нарощування російських військ" на українському кордоні.



Голосування було одностайним, без заперечень або офіційного поіменного голосування.



"Цей Конгрес єдиний у своїй підтримці української незалежності та суверенітету", - наголосив сенатор Роб Портман.



Документ закликає президента США Джо Байдена домогтися того, щоб уряд вичерпав доступні інструменти для накладання на РФ "значних витрат" і "відновлення миру в Європі".



Також у резолюції зазначено, що її не можна вважати дозволом на використання військ проти РФ або введення їх до України.



Сенатори додали, що адміністрації президента може запроваджувати санкції незалежно від дій Конгресу.



"Питання не в "чи", а в тому, "як" ми відповімо Путіну", - зауважила сенаторка Джин Шахін.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Сенаті США готують резолюцію про підтримку України та санкції проти РФ.

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