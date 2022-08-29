Про це повідомила пресслужба СБУ.

Директор російського пропагандистського каналу RT Антон Кузнєцов-Красовський неодноразово закликав до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу. Він негативно висловлювався про українців як націю й існування України як самостійної і суверенної держави.

У ютубі й телеграмі він закликав росіян знищувати українців: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!".

Крім того, він робив відео на кшталт "С*ка, этой страны не должно быть!", переконуючи у правильності війни РФ проти України.

СБУ завершила досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 442 (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду.

18 червня СБУ заочно повідомила про підозру директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антону Кузнєцову-Красовському.

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