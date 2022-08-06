Про це у твітер написав очільник зовнішньої політики США Ентоні Блінкен.

"Запевнив Президент Ільхама Алієва, що Сполучені Штати готові співпрацювати та сприяти діалогу між Азербайджаном та Вірменією, щоб допомогти досягти міцного миру на Південному Кавказі", - написав він у першому твіті.

Перед тим керівник Держдепу мав розмову з Ніколою Пашиняном.

"Розмовляв з прем'єр-міністром Вірменії про ситуацію в Нагірному Карабасі та навколо нього. Я закликав до продовження стриманості та прямого діалогу з Азербайджаном для вирішення цих питань".

Азербайджану у Держдепі запропонували співпрацю, а Вірменію закликали до "прямого діалогу", натякаючи на те, що вона оглядається на Росію

3 серпня у Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, внаслідок якої є загиблі та поранені з обох боків. Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію. Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.

У свою чергу збройні сили Азербайджану повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.

Після цього Вірменія закликала міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми.

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