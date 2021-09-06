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Закликав зберегти санкції проти Північного потоку-2: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США

6 вересня, 2021 понедiлок
21:38
Світ

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з делегацією Конгресу США, яка приїхала до України

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

До складу делегації увійшли сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Табервілль, Бен Сесс та член Палати представників США Вільям Тіммонс.

"Кілька днів тому ми були у вашій країні, а сьогодні ви – тут. Це свідчить про велику підтримку України з боку США", - зазначив Зеленський.

Президент подякував делегації за незмінну двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі США.

Глава держави ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення ООС.

Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент відзначив наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021"

Зеленський подякував за підтримку США у започаткуванні діяльності "Кримської платформи".

Було наголошено, що внаслідок російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою.

Зеленський підкреслив важливість підтримки з боку США у подоланні цих викликів, а також у зміцненні співпраці флотів причорноморських держав

"Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО", – наголосив Президент.

Сенатор Ліндсі Грем високо оцінив взаємодію України та США у контексті останніх подій в Афганістані.

Зеленський подякував членам Конгресу за чітке розуміння безпекових загроз, які становить проєкт "Північний потік – 2".

"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на "Північний потік – 2" має бути збережений", – зазначив він.

 

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Володимир Зеленський
Конгрес США
Перемовини
війна з Росією
Північний потік-2
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