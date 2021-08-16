Закон про українську мову за місяць порушили сім телеканалів, - Кремінь

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З метою з’ясування реального стану виконання мовного закону телерадіоорганізаціями в частині обов'язковості демонстрування фільмів українською мовою, Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови 12 серпня 2021 року був проведений повторний моніторинг ефірного мовлення дев’яти телерадіоорганізацій в частині демонстрування фільмів (у тому числі, телевізійних серіалів та їх окремих серій)", - повідомив Кремінь.

Так, він зазначив, що серед них - шість телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, у діяльності яких за результатами попереднього моніторингу (16-17 липня) було виявлено порушення вимог частини шостої статті 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме: “Інтер”, “Україна”, “К1”, “ICTV”, “МЕГА”, “НТН”; а також трьох телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян щодо показу фільмів та серіалів недержавною мовою: “1+1”, “2+2” та “СТБ”.



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За результатами моніторингу були виявлені порушення закону про державну мову вже сімома телеканалами: “Інтер” - 5 порушень, “Україна” - 2 порушення, “Мега” - 2 порушення, “СТБ” - 2 порушення, “1+1” - 1 порушення, “2+2” - 1 порушення, “ICTV” - 1 порушення. “Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Проте деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії. Зокрема, група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки і оборони України мають належним чином відреагувати на такі системні та демонстративні порушення, оскільки мова — це частина інформаційної політики і національної безпеки”, - наголосив уповноважений.

Нагадаємо, телеканал "1+1 " 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак глядачі почали висловлювати у соцмережах невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на мову. 22 липня серіал транслювали російською.

Народний депутат Микола Княжицький публічно звернувся до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з проханням відреагувати на порушення закону про мову.

23 липня група "1+1 медіа" повідомила, що транслюватиме російськомовні фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово.

Згодом, Нацрада розкритикувала виконання каналами мовного закону і поклала відповідальність за моніторинг на Креміня.

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