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"Залізні метелики" ще болять: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
21 липня, 2023 п'ятниця
19:10
Культура "Оппенгеймер"

Від документальної стрічки про правду збитого над Донбасом цивільного літака Малайзійських авіаліній до найдорожчого проєкту популярного сервісу Netflix 

Просто знову субота-неділя попри все. Просто настрій. І просто традиційна добірка фільмів на вихідні від "Еспресо".

"Залізні метелики"

У кінотеатрах з 20 липня

"Залізні метелики"

Документальна українсько-німецька стрічка Романа Любого - документаліста об'єднання "Вавилон - 13" (що починало з фільмування подій Євромайдану, а зараз фіксує події повномасштабної війни Росії проти України), без сумніву, той фільм, який мають побачити не тільки в Україні. Властиво, вже побачили - зокрема, поки що на американському кінофестивалі Sundance та німецькому "Берлінале". І не тільки через те, що його зняв український режисер про резонансну подію, яка трапилася на території України. А й тому, що мова про важливе та якісне кіно, яке варто знати.

Отже, стрічка присвячена розслідуванню збиття російськими військовими влітку 2014 року над українським Донбасом цивільного літака рейсу MH17 Малазійських авіаліній з 298 людьми на борту, всі з яких загинули. Тоді літак вразила ракета, випущена з російського ЗРК "БУК". Але минуло два тижні перш ніж керівництво так званої ДНР допустило міжнародних експертів на місце катастрофи. Чим більше доказів страшного злочину збирало слідство, тим химернішою ставала брехня російських ЗМІ щодо причин трагедії. Адже російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда — працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину.

Дослідивши обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів щодо цієї трагедії та реакцію світової спільноти, поєднавши документальні кадри з сучасним театром та анімацією, Роман Любий наголосив, що "Залізні метелики" (більшість уламків ракети, що влучила в літак, мали форму саме метеликів) - відповідь вбивцям і брехунам від нас як від громадян України і як громадян Світу. А ще про те, що непокаране зло повертається завжди і що брехня майже завжди тісно поєднується з насильством.

"Оппенгеймер"

У кінотеатрах з 20 липня

"Оппенгеймер"

Цю біографічну драму про видатного американського фізика, очільника команди науковців, що працювали над програмою під кодовою назвою "Мангетенський проєкт" Роберта Оппенгеймера зняв один із знаменитих режисерів сучасності Крістофер Нолан. Властиво, Нолан (якого вважають чи не найіктелектуальнішим режисером масового кінематографа)  - взявши за основу нагороджений Пулітцерівською премією твір Кая Берда и Мартіна Шервіна "Американський Прометей: тріумф й трагедія Роберта Оппенгеймера", особисто написав сценарій про Оппенгеймера, якого називають батьком атомної бомби та таким, що першим заговорив про можливість існування в космосі чорних дір. І підійшов до зйомок у властивій йому манері - не тільки оповідаючи історію та розкриваючи характери персонажів, а й занурюючи глядачів у науку в максимально  захопливий спосіб.

На думку режисера, історія Оппенгеймера є як мрією, так і кошмаром. І саме це він і хотів донести. До речі, цю стрічку називають у переліку найочікуваніших фільмів 2023 року.

У головних ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Роберт Дауні-мол., Флоренс П'ю, Метт Деймон

"Барбі"

У кінотеатрах з 20 липня

"Барбі"

Коли сьогодні про якусь дівчину чи жінку кажуть: "Вона як Барбі" - це, як правило, аж ніяк не комплімент, а радше зневажлива характеристика, що в голові такої красуні сірої речовини насправді геть небагато. Всесвітньовідома лялька, що вперше потрапила на вітрини крамниць у 1959 році, у свій час завоювавши любов не лише серед дітей, а й дорослих, сьогодні має у світі не тільки прихильників, а й чимало противників. Ляльку звинувачують у нав'язуванні канонів штучності, пластмасовості, емоційної та духовної порожнечі. 

А відтак з такими критеріями багато хто підійде і до перегляду фентезійної комедійної мелодрами "Барбі", яку вже назвали найрожевішим фільмом у році. Однак режисерка  Ґрета Ґервіґ спробувала поглянути на Барбі під іншим кутом зору. Чи принаймні пофантазувати на її тему інакше. ніж прийнято.

Зокрема, "у дивовижній країні Барбіленд усе має бути ідеально. Високим вимогам цього світу Барбі не відповідала, тож вирушила у світ людей. Не відповідність нормам краси – це вирок у Барбіленді. Натомість серед людей, щоб бути щасливою, потрібно мати зовсім інший набір якостей".

У головних ролях: Марґо Роббі, Раян Ґослінґ, Вілл Фаррелл, Сіму Лю, Амеріка Феррера

"Сіра людина"

На Netflix з 22 липня

"Сіра людина"

Американський бойовик 2022 року від Netflix режисерів братів Руссо названий найдорожчим проектом сервісу. Його бюджет складає 200 мільйонів доларів. За сюжетом  після конфлікту з начальством агент ЦРУ полишає службу та стає кілером на прізвисько "Сіра людина". Хто він насправді не знає ніхто, окрім його колишнього колеги.

"Коли шпигун ЦРУ розкриває жахливі секрети агентства, - анонсують стрічку на серівісі, - бунтівний агент-соціопат призначає нагороду за його голову й починає полювання".

У ролях: Раян Ґослінґ, Кріс Еванс, Ана де Армас

"Спецоперація: Левиця" (1 сезон)

На Paramount+ з 23 липня

"Спецоперація: Левиця"

Кінорозповідь одного зі справді самобутніх сценаристів сучасного кіно Тейлора Шерідана, ґрунтується на реальній шпіонській програмі ЦРУ і розповідає історію жіночого спецпідрозділу "Левиця". Властиво сюжет закручено навколо учасниць цього спецпідрозділу, яких навчають та  впроваджують у терористичні та кримінальні банди світу, зокрема на Близькому Сході. І можливо, серіал не містить аж надто багато ноу-хау (або й узагалі його як такого немає), але спостерігати за розвитком подій справді цікаво. тим паче, що він - динамічний.

У ролях: Зої Салдана, Ніколь Кідман, Морган Фріман, Майкл Келлі та ін.

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